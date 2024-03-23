Захарова поблагодарила офис Генсека ООН за корректировку заявления о теракте

Неоднозначно сформулированное послание из офиса Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» было скорректировано и приобрело черты четкой позиции, отметила 23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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