Захарова поблагодарила офис Генсека ООН за корректировку заявления о теракте

Неоднозначно сформулированное послание из офиса Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» было скорректировано и приобрело черты четкой позиции, отметила 23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.