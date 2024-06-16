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Карпов: Кучаев продолжит карьеру в «Ростове»

Карпов: Кучаев продолжит карьеру в «Ростове»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев перейдёт в «Ростов» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, футболист подпишет с ростовским клубом трёхлетний контракт.

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