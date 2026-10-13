Страна и люди
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Страна и люди

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Вторая половина XXI века: время империй и войн за умы. Роль религии - Андрей Школьников

Выступление Андрея Школьникова на XV Международной научной конференции Религия и смыслыСодержание:00:00 Введение00:34  Понимание исторического процесса01:32  Роль личности в истории02:40  Высшие силы и исторические примеры03:27  Общественно-духовная сфера04:25  Прогнозирование будущего04:48  Смена эпох и технологических укладов06:38  Демографический переход07:01  Естественные производительные силы07:37  Войны и когнитивные операции08:27  Развитие общества10:18  Распад мировой системы11:14  Панрегионы и смысловая составляющая12:00  Морально-нравственные принципы12:48  Религиозная составляющая в геополитике13:26 Вопросы и ответы15:08  Прогностика и евристики19:47  Кризис общественных наук 21:01  Перестройка общественных наук Выступление Андрея Школьникова на XV Международной научной конференции Религия и смыслы.

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