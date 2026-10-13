Вторая половина XXI века: время империй и войн за умы. Роль религии - Андрей Школьников

Выступление Андрея Школьникова на XV Международной научной конференции Религия и смыслыСодержание:00:00 Введение00:34 Понимание исторического процесса01:32 Роль личности в истории02:40 Высшие силы и исторические примеры03:27 Общественно-духовная сфера04:25 Прогнозирование будущего04:48 Смена эпох и технологических укладов06:38 Демографический переход07:01 Естественные производительные силы07:37 Войны и когнитивные операции08:27 Развитие общества10:18 Распад мировой системы11:14 Панрегионы и смысловая составляющая12:00 Морально-нравственные принципы12:48 Религиозная составляющая в геополитике13:26 Вопросы и ответы15:08 Прогностика и евристики19:47 Кризис общественных наук 21:01 Перестройка общественных наук Выступление Андрея Школьникова на XV Международной научной конференции Религия и смыслы.