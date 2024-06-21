Водитель автобуса грубо нарушил ПДД - пассажиру причинен прелом ребра с разрывом ткани легкого: прокуратура Могилевской облас...

Водитель автобуса грубо нарушил ПДД - пассажиру причинен прелом ребра с разрывом ткани легкого: прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в судФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего водителя городского автобуса - ему инкриминировано нарушение правил дорожного .
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