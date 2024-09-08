Наши обалдевшие соседи. Литва)

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лина любимцева

Сами себе не доверяют?... Паранойя прогрессирует. Да литовцы вообще какие-то чокнутые!! .... У моего одноклассника, еще во времена СССР, когда он ходил в море на рыбаке стармехом, работал 4 механиком литовец. ЧОКНУТЫЙ ПОЛНОСТЬЮ!! Как выпьет, а пил частенько, так и выступает... Буйный был... Его списали к черту, кому нужен такой придурок на судне?... А потом он исчез... Одноклассник говорил, что диплом в пароходстве остался в отделе кадров, а где он сам, так никто и не знает.. Видать, где-то выступил хорошо... Или дернул в свою Литву... к чертовой матери... пусть там бесится...