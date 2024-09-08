Клопс Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» и другие укрепления возле моста Королевы Луизы, который соединяет республику с Калининградской областью В Панемуне власти республики презентовали укрепление.
Наши обалдевшие соседи. Литва)
Комментарии
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лл
лина любимцева
Сами себе не доверяют?... Паранойя прогрессирует. Да литовцы вообще какие-то чокнутые!! .... У моего одноклассника, еще во времена СССР, когда он ходил в море на рыбаке стармехом, работал 4 механиком литовец. ЧОКНУТЫЙ ПОЛНОСТЬЮ!! Как выпьет, а пил частенько, так и выступает... Буйный был... Его списали к черту, кому нужен такой придурок на судне?... А потом он исчез... Одноклассник говорил, что диплом в пароходстве остался в отделе кадров, а где он сам, так никто и не знает.. Видать, где-то выступил хорошо... Или дернул в свою Литву... к чертовой матери... пусть там бесится...
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Историки знают, что понятие "литовец" такое же как и "украинец". Это сборная солянка. И кого только в ней нет -там и поляки и белорусы и евреи и прочие многие, даже не знающие кто они. Короче манкурты - публика очень нужная нашим "друзьям". Публика которая покупается легко. Коренной литовец это жмудин. И обитали жмудины в землянках в регионе нынешней Клайпеды. В очень небольшом количестве и в очень небольшом регионе. А Великое Княжество Литовское это исторический нонсенс. Читайте серьёзную историческую литературу.
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Пора кончать с чухной.
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13 час.
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