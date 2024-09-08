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Наши обалдевшие соседи. Литва)

Наши обалдевшие соседи. Литва)

Клопс Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» и другие укрепления возле моста Королевы Луизы, который соединяет республику с Калининградской областью В Панемуне власти республики презентовали укрепление.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сами себе не доверяют?... Паранойя прогрессирует.  Да литовцы вообще какие-то чокнутые!! .... У моего одноклассника,  еще во времена СССР, когда он ходил в море на рыбаке стармехом, работал 4 механиком литовец. ЧОКНУТЫЙ ПОЛНОСТЬЮ!! Как выпьет, а пил частенько, так и выступает... Буйный был... Его списали к черту, кому нужен такой придурок на судне?... А потом он исчез... Одноклассник говорил, что диплом в пароходстве остался в отделе кадров, а где он сам, так никто и не знает.. Видать, где-то выступил хорошо... Или дернул в свою Литву... к чертовой матери... пусть там бесится...
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Историки знают, что понятие &quot;литовец&quot; такое же как и &quot;украинец&quot;. Это сборная солянка. И кого только в ней нет -там и поляки и белорусы и евреи и прочие многие, даже не знающие кто они. Короче манкурты - публика очень нужная нашим &quot;друзьям&quot;. Публика которая покупается легко. Коренной литовец это жмудин. И обитали жмудины в землянках в регионе нынешней Клайпеды. В очень небольшом количестве и в очень небольшом регионе. А Великое Княжество Литовское это исторический нонсенс. Читайте серьёзную историческую литературу.
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Пора кончать с чухной.
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13 час.

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