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Назначен руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области

Назначен руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области

Руководителем Управления предпринимательства Карагандинской области стал Дастан Кудабаев. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда, сообщает пресс служба акимата Крагандинской области.

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