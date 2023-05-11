Назначен руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области

Руководителем Управления предпринимательства Карагандинской области стал Дастан Кудабаев. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда, сообщает пресс служба акимата Крагандинской области.
Руководителем Управления предпринимательства Карагандинской области стал Дастан Кудабаев. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда, сообщает пресс служба акимата Крагандинской области.
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