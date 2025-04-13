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Царьград

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Какие секреты хранил Брежнев в личных дневниках? Тайна раскрыта спустя годы

Какие секреты хранил Брежнев в личных дневниках? Тайна раскрыта спустя годы

В книге "Малая земля" Леонид Брежнев писал, что во время войны он не вёл дневников. Зато в мирной жизни регулярно записывал свои мысли и не изменял этой привычке до конца дней.

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