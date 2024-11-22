Тренды медиапотребления: снижение интереса к видеохостингам и рост популярности онлайн-новостей

Потребление контента видеохостингов снизилось: если в июне платформами регулярно пользовались почти 80% опрошенных, то уже в октябре их доля опустилась до 70% среди тех, кто просматривал видео не менее одного раза в неделю.
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