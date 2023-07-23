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Как приготовить чесночные стрелки. Пробуем один из самых летних рецептов!

Как приготовить чесночные стрелки. Пробуем один из самых летних рецептов!

Чесночные стрелки — настоящий дачный деликатес! Если у вас нет собственного участка, можно попробовать раздобыть молодые побеги на фермерском рынке.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Я в пасту добавляла перец огонёк. А маринованные стрелки делала так: Стрелки бланшировать  минут 5-7, залить кипящим маринадом, закатать и под шубу. Маринад: ! литр воды, 1 ч. ложка соли, 0,5 стакана подсолнечного масла, 0,5 стакана сахара(100гр.), 2 ст. ложки уксусной эссенции. Кипятить 3 минуты и заливать. Таким же маринадом заливаю перец. Особенно хорошо получается  перец Бараний рог зелёный. Приносила на работу, шёл на ура.
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