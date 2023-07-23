Как приготовить чесночные стрелки. Пробуем один из самых летних рецептов!

Галина Малыхина

Я в пасту добавляла перец огонёк. А маринованные стрелки делала так: Стрелки бланшировать минут 5-7, залить кипящим маринадом, закатать и под шубу. Маринад: ! литр воды, 1 ч. ложка соли, 0,5 стакана подсолнечного масла, 0,5 стакана сахара(100гр.), 2 ст. ложки уксусной эссенции. Кипятить 3 минуты и заливать. Таким же маринадом заливаю перец. Особенно хорошо получается перец Бараний рог зелёный. Приносила на работу, шёл на ура.