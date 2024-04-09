В Лабытнанги завершают строительство водовода и очистных сооружений

Строительство городского водовода и канализационных очистных сооружений на стадии завершения. После запуска всех необходимых технических систем и сооружений качество питьевой воды для жителей Лабытнанги не будет зависеть от сезона.
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