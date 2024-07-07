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Царьград

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ФСБ в Перми выявило крупный подпольный цех по производству фальшивого алкоголя

ФСБ в Перми выявило крупный подпольный цех по производству фальшивого алкоголя

В ходе проведенной операции было конфисковано около 45 тонн поддельной продукции.В Перми сотрудниками УФСБ была обнаружена и ликвидирована подпольная лаборатория, специализирующаяся на производстве контрафактной алкогольной продукции.

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