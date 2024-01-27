Какую еще льготную ипотеку продлят после 1 июля: мнение участников рынка

Судьба льготной ипотеки после 1 июля 2024 года волнует как заемщиков, так и банки. Власти неоднократно заявляли, что льготные программы должны быть более адресными и стать эффективной мерой поддержки отдельных групп населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии