Из Крыма бойцам СВО отправили пулемётные звенья, изготовленные из пластика

Волонтеры Крыма настолько суровы, что в поставках для фронта не ограничиваются привычной гуманитарной помощью, стройматералами, пищевыми концентратами собственного изготовления и обмундированием, пошитым народными мастерицами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии