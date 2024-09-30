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Аршавин о 8-м месте «Ростова»: «Кризис жанра. Года два назад клуб решил сохранять лучших игроков, показывая высокие результаты, но сейчас этого нет» 

В последних трех матчах дончане потерпели два поражения и сыграли вничью. После 10 туров команда Валерия Карпина занимает в таблице 8-е место.

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