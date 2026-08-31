Группировка "Восток" освободила 60 кв. км в зоне спецоперации

Военные из российской группировки "Восток" за неделю освободили около 60 кв. км в Днепропетровской и Запорожской областях.
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