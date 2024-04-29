Врачи рассказали, как есть шашлыки без вреда для здоровья

Чтобы праздники принесли радость, важно соблюдать правила пищевого поведения на природе.При приготовлении шашлыка можно использовать различные виды мяса, а вот для маринада врачи рекомендуют выбирать фруктовые кислоты: лимонный сок, киви и ананас.