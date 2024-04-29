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Врачи рассказали, как есть шашлыки без вреда для здоровья

Врачи рассказали, как есть шашлыки без вреда для здоровья

Чтобы праздники принесли радость, важно соблюдать правила пищевого поведения на природе.При приготовлении шашлыка можно использовать различные виды мяса, а вот для маринада врачи рекомендуют выбирать фруктовые кислоты: лимонный сок, киви и ананас.

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