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Царьград

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Джиган попытался восстановить семью, опубликовав фото с Самойловой

Джиган попытался восстановить семью, опубликовав фото с Самойловой

Джиган, после развода с Оксаной Самойловой, разместил в соцсетях изображение, созданное нейросетью, где он изображён вместе с семьёй.

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