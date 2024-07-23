В ЯНАО к особому случаю закупят туристические автобусы премиум-класса

Власти Нового Уренгоя намерены обновить парк пассажирских автобусов к 50-летию города. В городской администрации уже приступили к закупкам двух туристических автобусов премиум-класса производства КНР, а также трех флагманских под маркой ПАЗ.
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