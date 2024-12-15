«Нарком» глумится в Лавре. Синод молчит…

Алексей Иванов 14 декабря 2024 г., 19:33 Зеленский дал интервью американскому каналу CBN. Наркомовская харя, привычно шевеля крысиным носом, как для понюшки марафета, сообщила, что после начала войны она стала «более верующей».
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