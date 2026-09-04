Сила в правде
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Сила в правде

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Три Украины до 2045-го: как ГУР читает десятилетний план Москвы и зачем Киеву уличные бои своих спецслужб

Три Украины до 2045-го: как ГУР читает десятилетний план Москвы и зачем Киеву уличные бои своих спецслужб

Киевская разведка описывает российский план на 2026–2035 годы: свои области, лояльный центр и западный отстойник для несогласных.

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