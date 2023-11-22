Париж решил заработать на контрнаступлении ВСУ

Эксперты оценили желание Парижа прекратить бесплатную передачу оружия Украине @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Западные страны все чаще пытаются возместить убытки от помощи ВСУ.
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