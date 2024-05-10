Общественник о запрете на Западе Дня Победы: «Возмутительные действия»

9 мая в целом ряде недружественных России стран было запрещено празднование Дня Победы. Член Совета по правам человека Александр Брод объяснил, почему власти настроенных против РФ государств используют националистическую риторику и позволяют экстремистам разрушать советские мемориалы.
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