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Россиянка побывала на Кубе и раскрыла реалии жизни в глубинке

Россиянка побывала на Кубе и раскрыла реалии жизни в глубинке

Российская путешественница побывала на Кубе и раскрыла реалии жизни в глубинке этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Я на Кубе не наездом был. Как эта &quot;россиянка&quot;. А с первых , можно сказать, дней её революции. Именно с Кубы началось движение в мире против засилья американского империализма . Лучше бы эта &quot;россиянка&quot; рассказала нам о причинах такой глубокой неприязни к гринго. Так она нам о невкусной еде. Куба выстояла даже когда наши чубайсы её бросили. И народ Кубы достоин уважения и восхищения. Эта &quot;россиянка&quot; не врала. Да кубинцы так живут. А вопрос у меня к &quot;россиянке&quot; почему Куба до сих пор свободна и следует дорогой Фиделя. Как бы его соболевы и другие бандерлоги не поливали помоями. Это для &quot;россиянки&quot; большая загадка. Как и для тех, кто сейчас Кубу начнёт на этом сайте хаять.
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