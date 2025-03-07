Россиянка побывала на Кубе и раскрыла реалии жизни в глубинке

АС

Анатолий Страшко

Я на Кубе не наездом был. Как эта "россиянка". А с первых , можно сказать, дней её революции. Именно с Кубы началось движение в мире против засилья американского империализма . Лучше бы эта "россиянка" рассказала нам о причинах такой глубокой неприязни к гринго. Так она нам о невкусной еде. Куба выстояла даже когда наши чубайсы её бросили. И народ Кубы достоин уважения и восхищения. Эта "россиянка" не врала. Да кубинцы так живут. А вопрос у меня к "россиянке" почему Куба до сих пор свободна и следует дорогой Фиделя. Как бы его соболевы и другие бандерлоги не поливали помоями. Это для "россиянки" большая загадка. Как и для тех, кто сейчас Кубу начнёт на этом сайте хаять.