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Царьград

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В Архангельске высадили 420 кустов взамен 179 срубленных деревьев

В Архангельске высадили 420 кустов взамен 179 срубленных деревьев

В Архангельске подрядчик, занятый возведением кампуса «Арктическая звезда», приступил к созданию зеленой изгороди на проспекте Ломоносова.

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