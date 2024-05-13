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Шойгу: прежний состав кабмина добился результата в тяжелейших условиях

Шойгу: прежний состав кабмина добился результата в тяжелейших условиях

Как заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сказал 6 мая перед отставкой правительства РФ Сергей Шойгу, члены предыдущего состава кабмина смогли добиться результата в труднейших условиях — из-за пандемии коронавируса и беспрецедентных санкций Запада.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Ага - особенно Решетников уработался. Что он сделал ? Стал налаживать каналы для своего личного благополучия? Ну уж простите - такой имидж у министра после его прибывания в Пермском крае губернатором.
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16 час.

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