Шойгу: прежний состав кабмина добился результата в тяжелейших условиях

Как заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сказал 6 мая перед отставкой правительства РФ Сергей Шойгу, члены предыдущего состава кабмина смогли добиться результата в труднейших условиях — из-за пандемии коронавируса и беспрецедентных санкций Запада.
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