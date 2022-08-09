Опыт и профессионализм: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих на Украине

Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.
Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.
Свежие комментарии