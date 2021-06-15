Театр абсурда

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Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Соединённые Штаты готовятся к переговорам между Путиным и Байденом в Женеве, как только могут Объявлено, что их интересуют договорённости с нами по «стратегической стабильности», Арктике и Сирии, особенно по вопросам тамошней гуманитарной помощи.

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