Келлог отреагировал на слова Медведева о Третьей мировой войне

Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что действительно плохая вещь, которая может произойти на фоне неразрешения украинского кризиса — это Третья мировая война — безрассудны.
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