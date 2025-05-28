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Келлог отреагировал на слова Медведева о Третьей мировой войне

Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что действительно плохая вещь, которая может произойти на фоне неразрешения украинского кризиса — это Третья мировая война — безрассудны.

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