Бой за комбинат в Мариуполе: Оборона ВСУ падёт. Военкор назвал важное условие

Кадры из Мариуполя, где украинские морпехи сдаются в плен подразделениям Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, показал у себя в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.