ЧВК Forward Observation Group не стала комментировать участие в операциях ВСУ

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке ВСУ на Курскую область, в беседе с РИА Новости отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
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