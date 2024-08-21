ЧВК Forward Observation Group не стала комментировать участие в операциях ВСУ

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке ВСУ на Курскую область, в беседе с РИА Новости отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).