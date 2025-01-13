Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

Политолог Безпалько: массовое дезертирство из ВСУ связано со слухами о перемирии Массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирии между российской и украинской сторонами.
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