Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

Политолог Безпалько: массовое дезертирство из ВСУ связано со слухами о перемирии Массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирии между российской и украинской сторонами.