Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ

Визиты президента России Владимира Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд не только доказывают, что изоляция России — это абсолютно пустой звук, но и подтверждают существование другого мира, отличного от того, который представляет себе Запад.
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