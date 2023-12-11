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Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ

Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ

Визиты президента России Владимира Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд не только доказывают, что изоляция России — это абсолютно пустой звук, но и подтверждают существование другого мира, отличного от того, который представляет себе Запад.

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