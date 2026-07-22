SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Настя Ивлеева вернулась в тревел-шоу спустя два года после скандальной "голой вечеринки"

Настя Ивлеева вернулась в тревел-шоу спустя два года после скандальной "голой вечеринки"

Настя Ивлеева, которую два года назад "отменили" в шоу-бизнесе из-за скандальной "голой вечеринки", объявила о возвращении с новым тревел-шоу — форматом, который сделал её всенародно известной на телеканале "Пятница!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии