Коричнево-мраморный клоп готовится к зимовке на побережье Кубани. Что делать местным жителям?В администрации Сочи обсудили, как защитить растительность в городе от вредителей.
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