Корпоратив в новосибирском ресторан-баре «Хамовники»: отдыхаем по системе all inclusive*!

Ресторан находится в ТРЦ Аура – удобное расположение крайне важно в сезон предновогодних пробок: сюда удобно добираться с любого конца города, легко уехать на такси, а машину можно оставить на парковке «Ауры», где всегда есть свободные места .
Ресторан находится в ТРЦ Аура – удобное расположение крайне важно в сезон предновогодних пробок: сюда удобно добираться с любого конца города, легко уехать на такси, а машину можно оставить на парковке «Ауры», где всегда есть свободные места .
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