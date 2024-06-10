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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Минэкономразвития РФ оценили процедуру внесудебных банкротств

Россиянам по процедуре внесудебных банкротств списали около 8,5 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

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