Страна и люди
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Страна и люди

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Спецназ ВС РФ из АГС-17 «Пламя» поразил живую силу ВСУ на Купянском направлении

Спецназ ВС РФ из АГС-17 «Пламя» поразил живую силу ВСУ на Купянском направлении

Бойцы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу украинской армии, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении в зоне проведения СВО.

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