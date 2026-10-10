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Царьград

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В 84 регионах РФ 3,75 млн участков оказались в зонах затопления

В 84 регионах РФ 3,75 млн участков оказались в зонах затопления

В Челябинской области 73 363 земельных участка находятся в зонах возможного затопления и подтопления, более 53 тысяч из них не застроены.

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