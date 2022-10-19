Тува присоединилась к Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» начался с Единого киберурока «PROздоровый выбор», который прошел одновременно во всех средних профессиональных образовательных учреждениях республики по материалам, подготовленным наркоконтролем и Министерством спорта Республики Тыва.