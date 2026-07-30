"Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев

В среду 29 июля Зеленский после визита к Трампу залетел и в Польшу, впервые после долгого перерыва. Напряженность между Варшавой и Киевом начала нарастать после того, как в руководстве Польши в кои-то веки заметили бандеровцев на Украине.
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