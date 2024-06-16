Новая война: Запад расчищает небо России для ударного кулака авиации НАТО

Вчерашний "праздник", как всегда, оставил по себе смешанные эмоции. Как, впрочем, и всегда. Непонятно, как можно это праздновать и одновременно вести войну по разгребанию последствий того, что произошло в празднуемую дату.
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