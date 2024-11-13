МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке

Москва рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа американского внешнеполитического курса на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.
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