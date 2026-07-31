Ольга Виткова проверила ход капитального ремонта в Яренской школе

В рамках парламентского контроля председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова посетила Яренскую среднюю школу, где полным ходом идут работы по обновлению учебных помещений и реконструкции цокольного этажа.
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