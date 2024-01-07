Широков заявил, что в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что такие футболисты, как он, рождаются раз в полвека.
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