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Широков заявил, что в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина

Широков заявил, что в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что такие футболисты, как он, рождаются раз в полвека.

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