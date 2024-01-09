«Ферстаппен быстр на всём, у чего четыре колеса»: о тестах Макса на машине GT3

СоцсетиВ 2023 году в немецкой гоночной серии DTM и чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup была представлена новейшая Ferrari 296 GT3, окрашенная в цвета Red Bull и команды трёхкратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена — он стал спонсором молодого голландского пилота Тьерри Вермёлена.