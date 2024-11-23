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В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России

В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан рассказал, что правительство республики ищет возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч трудовых мигрантов.

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