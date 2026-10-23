Фото: Пресс-служба ТГТУ Читайте также: В Жердевском округе назначили нового начальника полиции На Центральном рынке Тамбова хотят сделать каток, фуд-корт и скейт-парк Заложенные помещения МФЦ вернулись в собственность Тамбовской области Разговор о будущем сельского хозяйства состоялся в «Точке кипения» ТГТУ в рамках форума «Агропром XXI века: новые вызовы».