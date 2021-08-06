Украинские журналисты показали интервью "ребенка-националиста".

Новости России и мираПолитикаУкраинские журналисты показали интервью "ребенка-националиста". Порошенко отдыхает на шикарной яхте, а циничные украинские СМИ, между тем, занимаются "воспитанием патриотизма".Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВ КЖаль только одного, что его мать аборт не сделала!степан дуновЭто надо спрашивать с родителей, они его так воспитали и не понимают что ломают судьбу ребенка.САСтанислав АвдеевСтрахолюдный испорченный эмбрион. Давить в зародыше!Комментировать
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