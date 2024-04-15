Смоляне спасли женщину от смерти под колёсами грузовика

Очевидцы случившегося рассказали подробности наезда грузового транспорта, который приехал на выгрузку в магазин, на смолянку Прохожим удалось спасти от гибели под колёсами грузовика смолянку, ЧП произошло на улице Николаева в Смоленске.
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