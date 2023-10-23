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Депутат Госдумы в эфире передачи Соловьева заявил, что тех кто не доверяет Путину, надо уничтожать. Что вообще происходит?!

Депутат Госдумы в эфире передачи Соловьева заявил, что тех кто не доверяет Путину, надо уничтожать. Что вообще происходит?!

Интересная жизнь с Vera Star Глядя на то что происходит на отечественных телеэкранах, поневоле возникает вопрос об адекватности некоторых персонажей.

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Комментарии
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Я
Яна
Это говорит о том, что инакомыслящих не должно быть в стране. Скоро на унитаз будем ходить по команде Гурулева.
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4 д.
Регина Толстоброва
Язык мой - враг мой. И еще говорят. чт о сказал- хорошо. а не сказал еще лучше. Думать надо, прежде чем произносить такое.
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4 д.
Владимир Елкин
Зачем уничтожать? Гораздо эффективнее отправить на работы на Северную железную дорогу и другие важнейшие стройки страны! Многие могут и поумнеть, если что! Опять же, я, например, полностью поддерживаю Путина по вопросу внешней политики, а вот во внутренней считаю он слабоват и со многим не согласен! Его поддержка деятелей &quot;пятой колонны&quot; меня раздражает! К какой категории меня отнести?
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4 д.

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