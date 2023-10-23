Депутат Госдумы в эфире передачи Соловьева заявил, что тех кто не доверяет Путину, надо уничтожать. Что вообще происходит?!

Я Яна Это говорит о том, что инакомыслящих не должно быть в стране. Скоро на унитаз будем ходить по команде Гурулева.

Регина Толстоброва Язык мой - враг мой. И еще говорят. чт о сказал- хорошо. а не сказал еще лучше. Думать надо, прежде чем произносить такое.